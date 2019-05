Spider-Man: Far From Home, Peter e Ned nella nuova immagine ufficiale

Total Film ha diffuso in rete una nuova immagine ufficiale di Spider-Man: Homecoming in cui vediamo protagonisti assoluti gli inseparabili Peter e Ned, interpretati da Tom Holland e Jacob Batalon.

L'immagine in questione mostra un preoccupato Ned abbracciare Peter, con quest'ultimo che non sembra decisamente a suo agio con questa dimostrazione d'affetto da parte dell'amico di sempre. Purtroppo da Total Film non vengono forniti ulteriori dettagli, anche se a giudicare dal look in accappatoio di Ned dovrebbero già trovarsi nel pieno del loro soggiorno in Europa, con Peter che potrebbe essere sopravvissuto a una nuova missione, e da qui la preoccupazione dell'amico fidato.

Come sappiamo, Spider-Man: Far From Home sarà ambientato immediatamente dopo i tragici avvenimenti di Avengers: Endgame, con Peter ancora scosso dalla perdita, che sarà protagonista di una gita scolastica con tutta la sua classe e i suoi amici in Europa; qui verrà contattato da Nick Fury il quale gli presenterà Quentin Beck, aka Mysterio, giunto da una realtà parallela per sconfiggere alcune creature che sembrerebbero aver invaso la realtà di Peter dopo la frattura causata dallo schiocco del Guanto dell'Infinito. Ma come si comincia a vociferare fin dall'inizio - e come paventato anche dal merchandise che verrà messo in commercio - sembra che Mysterio finirà per rivelare la sua vera natura a Spider-Man e il suo vero scopo sulla Terra.

Per quanto riguarda invece il futuro di Spider-Man al cinema, più voci sostengono che prossimamente anche il Venom di Tom Hardy, dopo lo straordinario successo ottenuto nel film standalone e con un sequel già in lavorazione, potrebbe far capolino in una delle prossime avventure dell'Uomo-ragno di Holland e della Marvel, essendo anche quest'ultimo una proprietà Sony.

Spider-Man: Far From Home approderà nelle sale statunitensi il 2 luglio 2019, mentre in quelle italiane dovremo aspettare fino al 10 luglio successivo. Il film, decretato il più atteso dell'estate, vede ancora una volta Jon Watts alla regia. Di seguito l'immagine diffusa da Total Film.