Spider-Man: Far From Home, perché una minaccia più con i piedi per terra dopo Endgame?

In una nuova intervista concessa a Polygon, Jon Watts ha parlato dei motivi che l'hanno spinto a raccontare una storia che fosse maggiormente "con i piedi per terra" in Spider-Man: Far From Home dopo la minaccia cosmica affrontata in Avengers: Endgame.

"Ho ingannato un po' il pubblico con la storia di questi finti villain nella prima metà della pellicola, anche per vedere Spider-Man bloccato in questo frangente e vederlo sconfitto e anche per far in modo che ritornasse coi piedi per terra grazie a Mysterio", ha dichiarato Watts, riferendosi anche al fatto che Mysterio sia in grado di creare delle minaccie "di livello Avengers" nel corso del film, utilizzando questi Elementali mostri che vengono da un'altra dimensione, riuscendo a ingannare tutti.

"Penso che la cosa veramente spaventosa di Mysterio sia la sua abilità di modellare la realtà e controllare la verità. Così come il non far capire alle persone cosa sia reale e cosa non lo sia. Un'idea davvero terrificante".

Indicato come il film finale della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, rispetto ad Avengers: Endgame, questo Spider-Man: Far From Home ha il compito se non altro di ritornare a storie più ridotte e portare i suoi personaggi di nuovo coi piedi per terra, dopo le avventure gigantesche degli ultimi due film dedicati ai Vendicatori. La minaccia in questo caso assume toni e proporzioni decisamente ridotte e più adeguate all'intervento del solo Spider-Man.

"Sto sempre cercando di utilizzare Spider-Man per esplorare quelle piccole storie di questo universo pazzesco. Se Adrian Toomes (Michael Keaton) era quel tipo di personaggio letteralmente venuto dal basso e diretta conseguenza del livello esagerato delle avventure degli Avengers, Quentin Beck è l'uomo che sta dietro al management di un'azienda. E' l'uomo dietro le quinte, che si assicura che tutta la tecnologia funzioni. Le persone notano solo chi sta in prima linea e quelli che appaiono sulle copertine e in TV. Ma la verità è che ci sono un sacco di persone che lavorano senza essere viste per far in modo che il nostro mondo continui a girare. Possono essere dimenticate in mezzo al trambusto. Ho pensato potesse avere senso per Beck essere una di quelle persone".

Lo stesso Jake Gyllenhaal, dopo l'accoglienza ricevuta per la sua interpretazione, si è detto "orgoglioso di essere Mysterio" nel film. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home, uscito nelle sale lo scorso 10 luglio.