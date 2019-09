Spider-Man: Far From Home, online le scene eliminate della 'Peter's To-Do List'

A poche settimane dall'uscita in home video di Spider-Man: Far From Home negli Stati Uniti, l'account MCU Direct ha diffuso in rete uno dei contenuti aggiuntivi più interessanti presenti nel Blu-Ray del film.

Stiamo parlando di "Peter's To-Do List", il cortometraggio che racchiude una serie di scene eliminate ambientate New York prima della partenza di Peter per l'Europa. Nel filmato, che potete trovare in calce alla notizia, vediamo infatti lo Spider-Man di Tom Holland che completa la sua "lista di cose da fase" prima di andare in gita con i suoi compagni.

In Italia il film sarà disponibile in 4K Ultra HD, Blu-Ray e Dvd a partire dal prossimo 5 novembre (via Amazon) in un'edizione che conterrà al suo interno diverse featurette e scene eliminate, oltre ovviamente al corto in questione.

Spider-Man: Far From Home è l'unico film non distribuito dalla Disney ad aver superato il miliardo di dollari nel corso del 2019; nonostante ciò, il terzo capitolo già confermato non sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe per via di un mancato accordo tra La Casa di Topolino e Sony, che detiene i diritti cinematografici sul personaggio.

Per altre informazioni vi rimandiamo alla lista degli extra presenti nell'edizione home video e alla nostra recensione di Far From Home.