Spider-Man: Far From Home, online una scena inedita della Extended Cut

Per sponsorizzare l'uscita dell'home-video di Spider-Man: Far From Home, la Sony Pictures ha pubblicato online una scena inedita del nuovo stand-alone con Tom Holland nei panni di Peter Parker.

La clip, che potete come al solito visionare all'interno dell'articolo, è tratta dalla Extended Cut del film di Jon Watts, che la Sony ha portato nei cinema statunitensi nel week-end appena trascorso: la sequenza mostrata è quella della fila alle poste che vi abbiamo raccontato in un riepilogo delle scene extra di Far From Home.

L'uscita del blu-ray del nuovo film del Marvel Cinematic Universe, prevista per 17 settembre in versione digitale e per l'1 ottobre in versione fisica, sarà per forza di cose accompagnata dalla guerra fredda fra Disney e Sony, che come riportato in precedenza hanno interrotto ogni collaborazione circa lo sfruttamento dei diritti cinematografici di Spider-Man: il personaggio, d'ora in avanti, apparirà, sempre impersonato da Tom Holland, in film slegati dal MCU di Kevin Feige, con la Sony Pictures intenzionata a sfruttare le IP del suo Spider-Verse, come Venom, Morbius, Gatta Nera, Miles Morales e tanti altri.

Per Tom Holland, che non si è sbilanciato sulla faccenda, come vi abbiamo riportato in un altro articolo il futuro di Spider-Man è in buone mani.

Nel frattempo, godetevi il filmato!