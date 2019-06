Spider-Man: Far From Home, il nuovo video ed il poster sono incentrati sui costumi

Dopo avervi svelato le potenziali scene post-titoli di coda del film, i Marvel Studios e la Sony Pictures continuano a promuovere l'uscita di Spider-Man: Far From Home fornendo nuovo materiale promozionale.

La promozione di Spider-Man: Far From Home, sequel "spirituale" di Avengers: Endgame, è stata enorme ed ha visto l'uscita di numerosi spot televisivi e vari poster, incluso uno con un errore dedicato a Nick Fury.

In attesa di vedere la pellicola sui nostri schermi a partire dal prossimo 10 luglio, i Marvel Studios e la Sony Pictures hanno diffuso in rete una nuova featurette incentrata sui vari costumi che il nostro Peter Parker (Tom Holland) indosserà nel corso del cinefumetto diretto da Jon Watts.

Infatti, oltre al classico costume visto in Spider-Man: Homecoming (fabbricato da Tony Stark) e alla Iron Spider vista in azione da Avengers: Infinity War, il nostro Peter indosserà anche altri due costumi inediti: uno rosso e nero che Peter fabbricherà da solo grazie ad un laboratorio segreto di Stark, un altro, denominato 'Stealth Suit', totalmente nero, consegnatogli dallo S.H.I.E.L.D. durante la sua missione in giro per il mondo.

E proprio alla Stealth Suit è dedicato anche il poster promozionale diffuso in allegato alla featurette. Come sempre, potete visionare sia il poster - qui sotto - che la featurette comodamente all'interno di questa notizia.