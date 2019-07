Spider-Man: Far from home, un nuovo teaser ricorda che l'uscita è martedì

Spider-Man: Far from home sarà al cinema dal 2 luglio, martedì. Sì, esatto, martedì. Un giorno della settimana piuttosto insolito, tanto che il battage pubblicitario del film sta battendo spiritosamente su questo tasto per inculcare definitivamente ai fan la data esatta.

Sull’account Twitter ufficiale del film è uscito infatti un nuovo teaser, un nuovo filmato di pochi secondi che insiste molto – utilizzando scene autentiche del film montate ad hoc e voce fuori campo – sul fatto che il film esce appunto di martedì, il 2 luglio. Questo martedì. E d’altra parte non dovrebbe esserci un gran bisogno di precisarlo: i fan in trepidante attesa devono aver memorizzato da tempo la data, segnandola in calendario o tenendola semplicemente in testa.

Lo stesso account commenta poi il video con un tweet ironico, che recita più o meno: “Ma i film non dovrebbero uscire di venerdì?”

In Spider-Man: Far from home vedremo Peter Parker (Tom Holland) in gita scolastica in Europa (alcune scene sono ambientate a Firenze e a Venezia), ma la sua vacanza prenderà una piega inaspettata quando il ragazzo vedrà presentarsi alla sua porta Nick Fury (Samuel L. Jackson), che gli chiede aiuto per fermare il perfido Mysterio (Jake Gyllenhaal), intenzionato a portare morte e distruzione nel Vecchio Continente.

Il film, come sappiamo, chiuderà la cosiddetta Infinity Saga e, come ha anticipato il regista Jon Watts, mostrerà le ricadute degli eventi di Endgame. La famosa uscitù di martedì 2 luglio è stata anticipata di qualche giorno in alcuni mercati, come in Cina dove Spider-Man ha debuttato col botto.