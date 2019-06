Spider-Man: Far from Home, un nuovo poster e immagini promozionali inedite

A meno di un mese dall’uscita, Sony ha iniziato a intensificare il marketing per Spider-Man: Far from Home. Sono stati rilasciati infatti il poster del film destinato al mercato spagnolo, e quattro nuove immagini che mostrano alcuni dei protagonisti del film.

Il nuovo poster non si discosta molto dall’originale, ma ai “soliti” Peter Parker (Tom Holland), Nick Fury (Samuel L. Jackson ) e Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) sono state aggiunte le figure di MJ (Zendaya), Happy Hogan (Jon Favreau) e Molten Man.

Le nuove immagini, invece, sono quattro. Nella prima si vedono Peter Parker e MJ in un teatro. In Spider-Man: Far From Home i due ragazzi si avvicineranno molto, ma la loro amicizia potrebbe essere compromessa dal fatto che la ragazza conosce l’identità segreta di Peter. Nella seconda, Nick Fury si rivolge minaccioso a Happy Hogan, puntandogli un dito. All’ex guardia del corpo di Tony Stark viene assegnato il compito di tenere d’occhio Peter, quindi è possibile che Nick non sia soddisfatto del suo lavoro. Nella terza, vediamo i compagni di scuola di Peter, Betty, Ned e MJ, guardarsi intorno spaventati, mentre l’ultima è un’immagine a mezzobusto di Mysterio.

Spider-Man: Far from Home uscirà in Cina qualche giorno prima rispetto agli Stati Uniti, ed è già alta l’allerta-spoiler che la circostanza potrebbe favorire. In Italia arriverà il 2 luglio, mentre già si discute su un terzo capitolo della saga.