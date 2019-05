Spider-Man: Far From Home, ecco i nuovi poster ufficiali!

Spider-Man: Far From Home sarà il primo film del Marvel Cinematic Universe post-Avengers: Endgame, per cui l'attesa cresce in maniera forse addirittura anomala rispetto alla norma.

Come cambierà l'Universo Marvel? E, soprattutto, come avrà reagito Peter Parker alla scomparsa del suo mentore Tony Stark, la cui eredità rischia di pesare enormemente sulle spalle del nostro caro Uomo Ragno?

Per conoscere le risposte a tutte queste domande non resta che aspettare il prossimo 10 luglio, data della diffusione di Spider-Man: Far From Home nelle sale cinematografiche italiane. Nel frattempo, però, Disney ci concede un ulteriore sguardo ai protagonisti del film grazie ai nuovi poster appena rilasciati.

Nelle quattro locandine vediamo Nick Fury, Spider-Man (rigorosamente senza maschera, come in effetti si mostra piuttosto spesso in questa nuova versione) e Mysterio stagliati sullo sfondo di Londra, teatro della prossima avventura durante la quale verrà introdotto, presumibilmente, il concetto di multiverso. Nel precedente poster Peter ci veniva invece presentato davanti ad un murale raffigurante Iron Man, a conferma che il lutto per la scomparsa dell'amico e il vuoto lasciato tra gli Avengers dalla sua morte sarà una delle tematiche ricorrenti di questo Far From Home.

Recentemente, Kevin Feige ha confermato la presenza di un piccolo easter egg per i fan Marvel di vecchia data: un personaggio di Far From Home (già visto in Spider-Man: Homecoming) era presente anche ne L'Incredibile Hulk del 2008.