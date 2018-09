Spider-man: Far From Home, nuove immagini di Samuel L. Jackson e Cobie Smulders dal set

Il Daily Mail ha diffuso delle nuove immagini di Samuel L. Jackson e Cobie Smulders dal set di Spider-Man: Far From Home. I due sono rispettivamente gli interpreti di Nick Fury e Maria Hill nel Marvel Cinematic Universe, ex agenti dello S.H.I.E.L.D.

Nelle immagini possiamo trovare anche Jon Favreau, interprete di Happy Hogan e regista dei primi due film su Iron Man. Considerando che la trama del film dipenderà molto dall'attesissimo Avengers 4, molti dettagli della storia sono ancora sconosciuti. Sappiamo però che la pellicola sarà ambientata principalmente in Europa, in particolare a Londra, dove il ragnetto dovrebbe affrontare alcuni villain tra cui i rumoreggiati Mysterio, Avvoltio, Hydra-Man, Chamelon e Molen-man.

Oltre a Jackson e la Smulders, il film vedrà il ritorno nel cast di Tom Holland (Peter Parker) e Marisa Tomei, insieme a Jacob Batalon, Zendaya, JB Smoove. Potrebbe apparire nel film anche Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio, anche se non ancora confermato. Torneranno dal precedente episodio anche Michael Mando e Michael Keaton. Tra le new troviamo Numan Acar e Remy Hii.

Nuovamente diretto da Jon Watts, Spider-Man Far From Home arriverà nelle sale nel corso del 2019, due mesi dopo l'uscita di Avengers 4. Date un'occhiata alla galleria qui sotto!