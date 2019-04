Spider-Man: Far From Home, nuova occhiata ai personaggi in versione Funko Pop!

Dopo l'uscita dei nuovi poster, che vedevano Spider-Man in azione in alcune delle città più rinomate d'Europa, sono oggi arrivate online altre immagini, che rivelano il design di alcuni protagonisti del film.

Solo qualche ora fa è emersa online un'incredibile promo art, che ci mostrava il look completo di Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal. Ora, grazie a queste nuove foto, possiamo dunque dare un'occhiata più ravvicinata alle minacce che il Tessiragnatele si ritroverà ad affrontare nel corso della storia.

In primo luogo, troviamo Molten Man, supercriminale composto da metallo fuso, che ha esordito per la prima volta nelle pagine dei fumetti in The Amazing Spider-Man N.28, ad opera di Stan Lee e Steve Ditko. Nella foto, possiamo ammirarlo in una forma decisamente mostruosa e accattivante, mentre si prepara, presumibilmente, ad entrare in azione. Come già dimostrato dai set LEGO ufficiali del film, sembra che il personaggio assumerà delle sembianze davvero enormi durante l'avventura, il che porterà Spidey a sfoggiare un nuovo costume stealth, pronto per l'occasione.

A seguire, ecco Hydro-Man. Creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr., il personaggio possiede la sorprendente capacità di trasformare il suo intero corpo in acqua, rivelandosi spesso una minaccia non indifferente per il supereroe Marvel. Nel film, come già si è potuto ammirare dal trailer, il villain sfodererà i suoi attacchi a Venezia, in una battaglia intensa e avvincente.

Troviamo, quindi, l'affascinante Mysterio, il cui design richiama molto fedelmente quello dei fumetti, grazie a un vestiario variopinto e all'immancabile casco per nasconderne l'identità. Secondo quanto emerso negli ultimi tempi, il personaggio dovrebbe rappresentare un alleato per Spider-Man, almeno in apparenza. Sono in tanti, infatti, ad ipotizzare un probabile colpo di scena, in cui Quentin Beck (alter ego del personaggio) rivelerà la propria natura malvagia all'eroe.