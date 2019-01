Spider-Man: Far From Home, nel trailer viene menzionato per la prima volta zio Ben

Nel trailer internazionale di Spider-Man: Far From Home viene fugacemente menzionato zio Ben, tramite un easter-egg inserito nei primissimi secondi del video.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la valigia che Peter usa per il suo viaggio in Europa reca le iniziali di Ben Parker, zio defunto che finora non era mai stato nominato nelle precedenti apparizioni di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe (Captain America: Civil War, Spider-Man: Far From Home e Avengers: Infinity War).

Cosa ne pensate di questo easter-egg? Credete che lo zio di Peter sarà menzionato direttamente nel film? Fatecelo sapere nei commenti!

Spider-Man: Far From Home è diretto ancora una volta da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jake Gyllenhaal, Micheal Keaton, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Marisa Tomei, Tony Revolori, Acar, JB Smoove, Oli Hill, Remy Hii, Michael Mando e Hemky Madera.

Il film vedrà il supereroe arrampicamuri reclutato in giro per l'Europa da Nick Fury, il cui scopo è quello di fermare alcuni misteriosi nemici noti come Elementali. Ma in loro soccorso arriverà anche Mysterio (Jake Gyllenhaal), uno strano individuo che afferma di essere un nuovo supereroe e che, prontamente, riesce sempre a salvare la situazione prima dell'Uomo Ragno ...

Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema italiani dal 5 luglio 2019. Sarà preceduto da Captain Marvel, in arrivo il 4 marzo, e ovviamente Avengers: Endgame, la cui uscita è prevista per il 24 aprile.