Spider-Man: Far From Home, nel cast Zach Barack, primo attore transgender in un cinecomic

Variety svela che in Spider-Man: Far From Home, cinecomic dei Marvel Studios distribuito dalla Sony Pictures, vedremo Zach Barack in un ruolo ancora avvolto nel mistero (ma molto probabilmente sarà un compagno di classe di Peter).

La particolarità è che Zach Barack è il primo attore transgender ad entrare a far parte di un cinecomic.

In Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, sequel di Spider-Man: Homecoming del 2017, Peter Parker (Tom Holland) decide di andare con la scuola in vacanza in Europa, lasciando il proprio costume da Spider-Man ed il ruolo da 'amichevole Uomo Ragno di quartiere" nel Queens, a New York City.

Nonostante questo, il crimine non dorme mai, e Nick Fury (Samuel L. Jackson) è costretto a reclutare il caro vecchio Peter in gita scolastica per fermare alcune minacce che stanno devastando l'Europa. In soccorso a Spider-Man arriverà l'enigmatico Mysterio (Jake Gyllenhaal), un eroe 'autoproclamatosi' che sa fin troppe cose su queste minacce... i due dovranno stringere un improbabile alleanza per fermarli.

Nel film vedremo il ritorno di Zendaya, Marisa Tomei, Michael Keaton e Jon Favreau, mentre dal Marvel Cinematic Universe tornerà anche Cobie Smulders nei panni dell'Agente Maria Hill. Tra gli altri interpreti anche Jacob Batalon, Tony Revolori, Hemky Madera, J.B. Smoove, Oli Hill, Angourie Rice, Remy Hii e Numan Acar.

Prodotto dai Marvel Studios, il film uscirà nei cinema a partire dal 5 luglio.