Spider-Man: Far From Home, Mysterio incontra Peter nella clip in esclusiva per Everyeye

Nella nostra recensione dell'ottimo Spider-Man: Far From Home di Jon Watts abbiamo avuto modo di spiegarvi senza alcuno spoiler l'incredibile sorpresa nel trovarci davanti a uno dei migliori traguardi del MCU, e adesso torniamo a parlare del cinecomic con Tom Holland grazie a una clip in esclusiva per Everyeye.

Com'è possibile ammirare nel filmato, assistiamo alla scena in cui Mysterio (Jake Gyllenhaal) incontra ufficialmente per la prima volta Spider-Man grazie alla mediazione di Nick Fury (Samuel L. Jackson), per poi arrivare a spiegare a Peter la natura della pericolosa minaccia degli Elementali, i villain principali del sequel di Spider-Man: Homecoming.



Come sappiamo, Spider-Man: Far From Home si sposterà da Venezia a Praga, da Berlino a Londra seguendo Peter Parker e i suoi compagni nel corso di una gita europea a scopo scientifico, mentre il nostro protagonista dovrà fare i conti con una pesante eredità morale e supereroistica, con un nuovo alleato e con nuovi ed eccezionali nemici. Un viaggio estivo decisamente movimentato, divertente e spettacolare.



Spider-Man: Far From Home vede nel cast anche Zendaya, Cobie Smulders e Jacob Batalon, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. Lo andrete a vedere subito? Quali sono le vostre aspettative al riguardo? Fatecelo sapere nella sezione commenti.