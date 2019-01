Spider-Man: Far From Home, Mysterio è in qualche modo legato a Strange?

Nella notizia che segue potete trovare una teoria su Mysterio e Dottor Strange, uscita fuori guardando il trailer di Spider-Man: Far From Home. Ecco cosa è emerso.

Le teorie, dopo l'uscita del trailer di Spider-Man: Far From Home, naturalmente non si contano e adesso ne è anche uscita una secondo la quale potrebbe esserci un legame tra due personaggi Marvel Cinematic Universe, Mysterio, che ancora dobbiamo vedere in azione, e Dottor Strange. In calce alla notizia possiamo mostrarvi un fotogramma del trailer nel quale si vede il personaggio interpretato da Gyllenhaal e, intorno a lui, quelle che sembrano le rune delle arti mistiche di Strange.

I momenti finali del trailer hanno mostrato il fotogramma in questione e lì Quentin Beck/Mysterio, sembra circondato dalle rune mentre Spider-Man (Tom Holland) combatte contro Hydro-Man. Alcuni fan della Marvel hanno notato un design familiare e hanno fatto notare a tutti che quelle rune sembrano proprio quelle usati dal dottor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).



Il che porta a pensare che possa esserci una connessione tra i due personaggi. Nei fumetti Quentin Beck in realtà non ha alcun tipo di superpotere o abilità, ma finge di possederli attraverso una serie di effetti speciali ben pianificati. Tra gli strumenti che usa per creare queste illusioni c'è un proiettore olografico, che gli consente di creare proiezioni 3D. Vedremo, quindi come si svilupperà la sua storyline nel cinefumetto non appena arriverà al cinema, il 4 luglio prossimo.

Tra le altre teorie che abbiamo recentemente riportato e che riguardano Spider-Man: Far From Home, c'è anche quella che riguarda la possibile ambientazione della pellicola che, secondo un fan molto fantasioso, potrebbe essere ambientato in una diversa linea temporale. La notizia la trovate in originale cliccando QUI, mentre di seguito vi riportiamo quello che spiegava:

"Da notare come nessuno dei sopravvissuti alla Decimazione di Thanos sia comparso nel trailer di Far From Home, mentre nessuna delle persone viste in Far From Home sia comparsa nel trailer di Endgame. Questo perché, secondo me, il nuovo film di Spiderman si svolge in una realtà parallela, e che alla fine di Endgame i due universi siano consapevoli l'uno dell'altro ma restino comunque separati. Ecco perché Happy non è depresso, perché Endgame probabilmente finirà con questi due universi consapevoli l'uno dell'altro, con i rispettivi eroi che salvaguardano le proprie realtà."



Spider-Man: Far From Home arriva in sala in Italia a partire dal 4 luglio 2019.