Spider-Man: Far From Home, il motivo della scelta d'inserire Mysterio nel film

Spider-Man: Far From Home è il sequel di Spider-Man: Homecoming ed è pronto a sbarcare anche nelle sale cinematografiche italiane. Il film di Jon Watts rappresenta l'atto conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, e la trama del film affronterà le conseguenze di Avengers: Endgame, dato che si svolge dopo quegli eventi.

Nella trama di Spider-Man: Far From Home, Mysterio (Jake Gyllenhaal) si rivelerà essere il villain, sfruttando anche la vulnerabilità di Peter Parker (Tom Holland) sull'argomento-Tony Stark, soprattutto dopo il sacrificio di Iron Man in Avengers: Endgame.

Quella che per Peter doveva essere una vacanza in Europa si rivela un nuovo incarico, con Nick Fury (Samuel L. Jackson) che lo vuole al fianco di Quentin Beck/Mysterio per affrontare gli Elementali, giganteschi titani pronti a distruggere ogni cosa.



Come gli spettatori che hanno già visto il film sapranno bene, quello di Beck è il classico doppio gioco. Mysterio, insieme a diversi ex-dipendenti della Stark Industries insoddisfatti, ha architettato tutto questo piano - creato artificialmente le illusioni degli Elementali - per ottenere la tecnologia multimiliardaria che Stark ha lasciato a Parker, e denominata E.D.I.T.H. (Even Dead I'm The Hero).

Nel corso di un'intervista a ScreenRant, Kevin Feige ha spiegato:"Com'è stato entusiasmante per noi creare Mysterio. L'illusionista con la boccia per pesci in testa, che tutti guardano nei fumetti. Le tracce di fumo verde. Dicevamo 'Dobbiamo farlo'. Volevamo mostrare i suoi poteri illusionistici basandoli sulla scienza e non sulla magia. Abbiamo usato la dinamica padre-figlio per rendere tutto più emozionante. Perché anche se sai che prima o poi svelerà la sua cattiveria così ti fa comunque male quando succede".

Ma ora quale sarà il futuro di Peter Parker dopo gli eventi in Spider-Man: Far From Home? E il villain successivo potrebbe essere Kraven?