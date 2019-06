Spider-Man: Far From Home si mostra con nuovi spot incentrati sul rapporto con Iron Man

Dopo il rilascio del bellissimo nuovo poster IMAX per Spider-Man: Far From Home, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe torna a mostrarsi in due nuovi spot televisivi incentrati sul rapporto di Peter con Tony Stark.

Nei video possiamo vedere le conseguenze della morte di Iron Man, come sappiamo avvenuta in Avengers: Endgame, con i muri della scuola di Peter sono adornati con disegni del compianto leader degli Avengers e Nick Fury che, per motivare il giovane supereroe, sottolinea ancora una volta come fu proprio Tony a sceglierlo per seguire le sue orme.

Tra le altre scene da non perdere, i reiterati tentativi di Peter di trovare il coraggio di confessare la sua vera identità Michelle, Molten Man in azione e alcune divertenti osservazioni sulla nuova tuta stealth.

Come al solito, potete visionare i filmati nei player in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che Spider-Man: Far From Home, che vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man/Peter Parker, quello di Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e soprattutto l'esordio di Jake Gyllenhaal in quello di Mysterio, arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 10 luglio. Il film chiuderà ufficialmente la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e presumibilmente darà il via alla misteriosa Fase 4 introducendo il concetto di Multi-verso.

Secondo alcune indiscrezioni la scena mid-credit introdurrà Norman Osborn; quel che è certo, comunque, è che i piani dei Marvel Studios saranno svelati dopo l'uscita del film, probabilmente nel contesto della D23 2019, che si terrà ad agosto.