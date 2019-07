Spider-Man: Far From Home verso il miliardo di dollari al box-office

Se da una parte Avengers: Endgame ha superato Avatar, diventando il film di maggior successo nella storia del cinema, dall'altra Spider-Man: Far From Home è diventato il film sull'Uomo Ragno che ha incassato di più ad oggi.

Il botteghino parla chiaro e Spider-Man: Far From Home sta piacendo al grande pubblico, restando in testa addirittura in Italia. Ovviamente in USA è stato 'scalzato' dal primo posto da Il Re Leone ma restando saldamente in seconda posizione e continuando la sua scalata al successo.

Il film di Jon Watts e sequel di Spider-Man: Homecoming ha raggiunto quota 319 milioni di dollari in madrepatria dopo soli 20 giorni di programmazione ed è dietro, per ora, soltanto ad Homecoming (334 milioni) e Spider-Man 3 (336 milioni). Ma è nel resto del mondo che "si fa la storia".

Spider-Man: Far From Home è, nel mondo, a quota 970 milioni di dollari ed è diventato ufficialmente il film sull'Uomo Ragno che ha incassato di più nella storia, superando, dunque, il totale di Homecoming (880 milioni) e Spider-Man 3 (890 milioni). La pellicola è anche diventata la seconda più di successo nel mondo distribuita da Sony Pictures, dopo Skyfall (che detiene il record con 1.108 miliardi). Nonostante questo, gli analisti prevedono che il superamento del miliardo per Spider-Man: Far From Home sia dietro l'angolo e ad una manciata di settimane.