Spider-Man: Far From Home è il miglior esordio di sempre per un supereroe in Italia

Anche se in ritardo rispetto agli altri mercati internazionali, Spider-Man: Far From Home nella giornata di ieri mercoledì 10 luglio è finalmente arrivato anche in Italia, dove il film Marvel Studios non ha deluso le aspettative con un ottimo esordio al box office.

Nel primo giorno di programmazione il film di Jon Watts con Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson e Jake Gyllenhaal ha infatti incassato la straordinaria cifra di oltre 1,5 milioni di euro e battuto numerosi record: tra questi quello per il miglior esordio in sala per un super-eroe in Italia (escluse aperture in giorni festivi o pre-festivi) e il miglior debutto di un film dell’Universo Marvel (escluse aperture in giorni festivi o pre-festivi).

Inoltre il film ha registrato il miglior esordio in assoluto nel biennio 2018-2019 (escluse aperture in giorni festivi o pre-festivi). Thomas J. Ciampa, Senior Vice President Distribution di Warner Bros. Entertainment italia ha dichiarato in comunicato ufficiale: “Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato clamoroso, che premia lo sforzo costante di Warner nel sostenere il mercato cinematografico anche durante i mesi estivi. Voglio condividere questa vittoria con gli altri Studios che si stanno impegnando attivamente in tal senso”.

Sebbene prodotto dai Marvel Studios di proprietà della Disney e distribuito a livello internazionale da Sony, il film arriva nel nostro mercato grazie a Warner Bros. Entertainment Italia.

Voi eravate tra i biglietti strappati nella giornata di ieri? O recupererete il film nei prossimi giorno? Come al solito, diteci la vostra nei commenti.

