Spider-Man: Far From Home, un meme sulla reazione dei fan al ritorno di un personaggio

Spider-Man negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sé. Dal ritorno al cinema con Spider-Man: Far From Home, sequel di Homecoming nel Marvel Cinematic Universe, al tormentato accordo tra Marvel e Sony per lo sfruttamento del personaggio nell'MCU anche per il prossimo film. Ora un meme riassume la reazione dei fan al ritorno di un personaggio.

Uno dei problemi che attendono Peter Parker nel prossimo film sarà il modo in cui affronterà Jonah Jameson ora che il mondo intero conosce il suo segreto. Un fan su Reddit ha cercato di racchiudere in un meme il modo in cui gli spettatori si sono sentiti coinvolti quando hanno visto il ritorno di Jameson in chiusura di Spider-Man: Far From Home.

Il meme è composto da una foto di J.K. Simmons nei panni di Jameson che ride, con la didascalia che recita:"Quando fai tuo un ruolo così tanto che il primo reboot non mostra il tuo personaggio e il secondo reboot ti riporta indietro".



La sensazione è davvero quella, dopo la parte memorabile avuta da J.K. Simmons nel ruolo del direttore del Daily Bugle nella trilogia di Sam Raimi. Spider-Man: Far From Home si è concluso con Jameson che appare sugli schermi giganti di tutta New York come giornalista di TheDailyBugle.net, divulgando l'identità di segreta di Spider-Man affinché tutto il mondo possa conoscerla.

"Non so se sia stato il regista o qualcun'altro a dire 'Dovrebbe essere il Daily Bugle e dovrebbe essere Jonah Jameson'. Quell'idea è rimasta in sospeso da Homecoming. Come possiamo inserire Jonah?" ha spiegato Chris McKenna, co-sceneggiatore del film.

Erik Sommers prosegue:"Una volta deciso che avremmo rivelato l'identità di Spider-Man alla fine della battaglia tutto si è composto in maniera naturale e Jonah sarebbe stato coinvolto".

Sul destino di Mysterio ci sarebbe un indizio che prova la sua sopravvivenza alla battaglia. Spider-Man invece rimarrà almeno per un altro film nel Marvel Cinematic Universe e tutto questo pare che sia stato anche merito di Tom Holland.