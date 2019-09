Spider-Man: Far From Home, Martin Starr entusiasta di un ritorno eccellente nel finale

Martin Starr ha partecipato nel cast di Spider-Man: Far From Home e nel corso di un'intervista gli è stato chiesto quale personaggio vorrebbe vedere al fianco di Tom Holland nel franchise. La risposta di Starr non può che riscaldare l'entusiasmo dei fan visto quello che si è visto nel finale di Far From Home, al quale Starr si riferisce.

Secondo l'attore infatti non esiste un ingresso più trionfale di quello fatto da J.K. Simmons nel ruolo di Jonah Jameson nei post-credit di Spider-Man: Far From Home.

"Onestamente sono molto entusiasta che J. Jonah Jameson sia tornato. Quella piccola rivelazione alla fine l'ho trovata così divertente. Mi piace anche J.K. Simmons come persona e penso sia un essere umano fenomenale con un talento fenomenale; è così bravo con quel personaggio".



E come capita spesso in questi casi, anche Martin Starr non aveva ricevuto lo script con le scene post-credit e non sapeva del cameo finale.

"Trovo sia un vero lusso, per un film come questo, in cui il budget lascia spazio alle riprese. Trovo sia un piccolo momento divertente che è stato ben aggiunto. Nei film indipendenti non si ha questo lusso. Se hai un ripensamento e il film è finito, peccato".

Una scelta inevitabile, secondo Erik Sommers, co-sceneggiatore:"C'era già stato un certo interesse nell'utilizzare J.K. Simmons quando riportammo indietro J. Jonah Jameson, quindi una volta deciso di rivelare l'identità di Peter alla fine della battaglia tutto è andato a posto in maniera naturale e nel modo in cui J. Jonah James sarebbe stato coinvolto".

J.K. Simmons ha interpretato il personaggio di J. Jonah Jameson, editore del Daily Bugle, nella trilogia di Sam Raimi - Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007) - e ora è ricomparso inaspettatamente in una sequenza post-credit molto importante di Spider-Man: Far From Home.

Secondo i fratelli Russo la decisione di Sony di non stipulare un nuovo accordo con Disney è stato un errore, anche se qualche giorno fa si è ipotizzata una nuova offerta.