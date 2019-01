Spider-Man: Far From Home, Mark Ruffalo mostra supporto a Tom Holland

Ieri i Marvel Studios hanno mandato online il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home, primo film del Marvel Cinematic Universe ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Il filmato - che è stato accompagnato anche da un secondo trailer internazionale con scene inedite - ha subito riscontrato un gran successo di pubblico, e a quanto pare ha conquistato anche l'interprete di Hulk, Mark Ruffalo. Come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo, infatti, l'attore si è detto entusiasta del trailer, affermando di non vedere l'ora di poter visionare il film.

Nel frattempo, i Marvel Studios hanno pubblicato anche la sinossi ufficiale di Spider-Man: Far From Home, che vi riportiamo qui sotto:

"Peter Parker è pronto a tornare in azione in Spider-Man: Far From Home, il prossimo capitolo della saga inaugurata da Spider-Man: Homecoming! Il nostro amichevole supereroe di quartiere decide di unirsi ai migliori amici Ned, MJ e al resto della gang per una rilassante vacanza in Europa. Nonostante ciò, i piani di Peter di lasciarsi la realtà supereroistica alle spalle verranno presto messi a repentaglio, nel momento in cui egli si ritroverà suo malgrado a collaborare con Nick Fury, per svelare il mistero che si cela dietro agli attacchi di svariate creature elementali, nonché causa di un'incontenibile distruzione attraverso l'intero continente!"

Il film, ancora una volta diretto dall'acclamato Jon Watts, vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni del protagonista. A lui si uniscono anche Zendaya, Marisa Tomei, Michael Keaton e Jon Favreau, mentre dal Marvel Cinematic Universe torneranno Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Cobie Smulders in quelli dell'agente speciale Maria Hill. Tra gli altri interpreti anche Jacob Batalon, Tony Revolori, Hemky Madera, J.B. Smoove, Oli Hill, Angourie Rice, Remy Hii e Numan Acar.

Prodotto dai Marvel Studios, Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema italiani dal prossimo 5 luglio.