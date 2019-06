Spider-Man: Far From Home, un malinconico e triste Mysterio dopo l'anteprima mondiale

Nella notte del 26 giugno si è svolta a Hollywood l'anteprima mondiale di Spider-Man: Far From Home, mentre due giorni fa, esattamente ieri, si sono svolte quelle in Cina e Giappone. Esperienze che sembrano aver segnato profondamente il Mysterio di Jake Gyllenhaal.

L'attore interprete del celebre villain di Spider-Man nella pellicola di Jon Watts ha postato un simpatico e divertente video nel quale all'interno di un bar cerca di consumare un pasto e bersi una birra in totale solitudine, ma non vi riesce più di tanto perché impossibilitato a farlo data la presenza sul suo capo dell'iconico casco di Mysterio. Nella didascalia la scritta emblematica: "Malinconia post premiere di Spider-Man".

Gyllenhaal in precedenza si era già riferito scherzando al costume da lui indossato nel film e di quanto potesse apparire ridicolo al cinema rispetto invece alla controparte a fumetti: "Ero un po' preoccupato dell'effetto 'boccia dei pesci', ma in definitiva il costume è folle, tutto qui. Dopo aver imparato come volare, un'altra cosa di cui volevo essere sicuro era di poter volare con una vera boccia di pesci sulla mia testa, quindi la Marvel me ne ha data una e poi l'ha anche riempita di fumo e avrei volato con quella sulla mia testa, e ha funzionato! Ero pronto a girare il film".

Gyllenhaal non è l'unico ad aver avuto a che fare con costumi ingombranti o scomodi, lo stesso Tom Holland in un recente video ha mostrato come si disseta senza togliersi la maschera di Spider-Man. Immagini del genere, in ogni caso, oltre a far entrare in qualche modo i fan nel magico mondo di un set cinematografico, danno l’idea dell’impegno e dello spirito di sacrificio richiesto in alcuni momenti agli attori, per cui speriamo di vederne presto delle altre dello stesso tenore.

Previsto per il 2 luglio 2019 nelle sale americane, per vedere Spider-Man: Far From Home anche in quelle italiane dovremo attendere il 10 luglio successivo. La pellicola, come confermato da Kevin Feige, chiuderà definitivamente l'Infinity Saga della Marvel.