Spider-Man: Far From Home, ecco la lista di scene eliminate presente nel Blu-Ray

Mentre siamo in attesa di scoprire quando arriverà l'edizione home video di Spider-Man: Far From Home è emersa in rete una lista dei suoi contenuti speciali, tra cui ci saranno anche una serie di scene eliminate.

Oltre alle numerose featurette che esploreranno il dietro le quinte del film di Jon Watts, infatti, sarà presente un vero e proprio corto di più di 3 minuti intitolato "Peter's To-Do List": il filmato mostrerà un montaggio delle cose che Peter ha fatto prima di partire tra cui ricorderete sicuramente alcune scene presenti nel trailer e mai arrivate su grande schermo.

Inoltre saranno presenti almeno altre quattro scene eliminate che nella lista risultano come "Betty Blips", "Bus Rest Stop with Class", "Beck's Green Juice", e "Peter & MH on Plain and Mays sees Glasses". Potete trovare il leak completo in calce alla notizia.

Ancora in programmazione nelle sale, Spider-Man: Far From Home ha chiuso ufficialmente la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e ha contribuito insieme a Captain Marvel e soprattuto Avengers: Endgame ai 5 miliardi di dollari incassati al botteghino dal trio di film targato Marvel Studios. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Spider-Man: Far From Home e al calendario completo della Fase 4 del MCU.