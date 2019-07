Spider-Man: Far From Home, Jon Watts pubblica le foto dell'annuario

Spider-Man: Far From Home ha finalmente esordito nei cinema di gran parte del mondo. Il regista Jon Watts ha quindi pensato bene di festeggiare l'evento postando su Instagram alcune foto che ritraggono i nostri protagonisti non esattamente al meglio delle loro condizioni.

Le foto in questione sono infatti parte dell'annuario della scuola frequentata da Peter e i suoi compagni d'avventura. Quelle postate su Instagram da Jon Watts ritraggono, tra gli altri, una Mary Jane palesemente annoiata dalla cosa così come un Flash Thompson che avrà probabilmente sganciato fior di dollari per avere uno scatto che si distinguesse dagli altri, oltre a Ned Leeds con un sorriso a trentadue denti e, ovviamente, al solito Peter Parker con l'espressione di chi è capitato lì per caso.

Chissà se Tom Holland e compagni avranno apprezzato l'iniziativa! Spider-Man: Far From Home intanto ha aperto col botto anche negli USA dopo aver praticamente distrutto il botteghino in Cina. Tom Holland ha recentemente parlato delle sue aspettative per il prossimo capitolo sulle avventure del suo Spider-Man, dichiarandosi speranzoso di poter finalmente affrontare Doc-Ock. Per chi non riuscisse a sopportare l'attesa della release italiana del film, intanto, ecco una lista di tutti i cameo e gli easter-egg che sarà possibile riconoscere in Spider-Man: Far From Home.