Spider-Man: Far From Home, Jon Watts pensa già al terzo capitolo della saga

Tom Holland ha spiegato che interpreterebbe Spider-Man per altri venti film, e in una recente intervista promozionale per Spider-Man: Far From Home, Total Film ha chiesto a Jon Watts per quanto continuerà a dirigere i film stand-alone sul Peter Parker del Marvel Cinematic Universe.

Il regista, che prima di Far From Home già diretto l'acclamato Spider-Man: Homecoming, primo film solista di Holland per i Marvel Studios, ha spiegato che tornerebbe volentieri per il prossimo capitolo.

"Peter Parker è un personaggio così riconoscibile. Finora non ho mai avuto problemi a trovare qualcosa di nuovo da fargli fare, semplicemente perché potevo immaginarlo fare qualsiasi cosa."

Il regista ha continuato tirando in ballo il terzo capitolo della saga: "È sempre da qualche parte nella mia mente, ma cerco di rimanere concentrato su un film alla volta".

Vi ricordiamo che Spider-Man: Far From Home chiuderà ufficialmente la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, essendo strettamente legato all'epilogo di Avengers: Endgame. Il film, con protagonisti Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson e Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio, arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 10 luglio.