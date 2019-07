Spider-Man: Far From Home, Jon Watts parla dei rumor sui Sinistri Sei e Captain America

Il nuovo cinecomic diretto da Jon Watts (la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home) è ormai in arrivo nelle sale italiane, pronto a tirare le fila della Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel e dei tragici eventi di Avengers: Endgame, ma nel corso del press tour il regista ha avuto modo di tornare a parlare del film.

Tre le molte domande, infatti, Jon Watts ha avuto modo di discutere anche dei vari rumor legati in precedenza all'apparizione dell'Avvoltoio (Michael Keaton) e degli altri Sinistri Sei in Spider-Man: Far From Home e un altro invece dedicato alla prima apparizione di Falcon come nuovo Captain America nel film, entrambi rivelatisi infondati. Il regista va anzi oltre, dichiarando sui Sinistri Sei



"Cerco sempre di concentrarmi su di un film alla volta. Ovviamente cerco sempre di sorprendere il pubblico mostrando loro cose che non hanno mai visto prima, partendo proprio dai villain, e Spider-Man ha una sfilza talmente lunga di canaglie che è davvero difficile scegliere quale trasporre. Alla fine per Far From Home ho trovato un modo di adattare Hydro-Man, Molten Man, Cyclone e persino Sandman. C'è sempre qualcosa di pazzesco in queste produzioni, per cui vedremo in futuro come evolveranno i nuovi progetti".



Su Anthony Mackie come Captain America dice invece: "Era soltanto dei rumor. Non credo sia neanche mai stata in discussione un'idea del genere, né sul tavolo né sulla lavagna". Per cui mettetevi il cuore in pace al riguardo.



Spider-Man: Far From Home è atteso nelle sale il 10 luglio 2019.