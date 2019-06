Spider-Man: Far From Home, Jon Watts sul MCU e l'arco narrativo di Peter Parker

Dopo avervi riportato le potenziali scene post-titoli, in una nuova intervista, il regista Jon Watts ha parlato a ruota libera di Spider-Man: Far From Home e del suo legame con il Marvel Cinematic Universe.

Parlando della sfida di incorporare la pellicola nel vasto Marvel Cinematic Universe, il filmaker ha spiegato: "E' una cosa divertente perché stiamo parlando di una vera e propria sfida creativa. Ricordo ancora quando mi hanno detto tutto ciò che accadeva in Infinity War e in Endgame. Ti siedi lì, e ascolti e inizi a dire 'ok, quindi metà della popolazione sparisce nel nulla e poi ritorna. Ma sono passati cinque anni? Ok, capisco. E Tony Stark muore? E cosa accade a Captain America? Diventa vecchio perché torna indietro nel tempo... quindi come devo comportarmi con tutta questa roba?'. E' una sfida creativa, è divertente, devi incorporare queste cose insieme al tono, allo stile e l'arco narrativo che tu vorresti andare a raccontare".

E mentre la Sony continua a promuovere il film con spot e clip ufficiali dal film, che vedono Spider-Man contro Hydro-Man, il regista ha anche parlato della possibilità di concludere la trilogia con un terzo episodio e come vorrebbe che finisca: "Voglio dire, penso ad un film alla volta. Vogliamo raccontare la storia di questo ragazzino che cresce, e alla fine di Far From Home lo mettiamo in una posizione unica rispetto a quanto visto nelle precedenti pellicole sul personaggio. Quindi non so come finirà. Aspetterò di lavorare al prossimo ufficialmente prima di capire come procedere per averlo dove voglio che sia alla fine".