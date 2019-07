Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal ringrazia: 'Orgoglioso di essere Mysterio'

Per celebrare la recente uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home, che vi ricordiamo debutta oggi in Italia, l'interprete di Mysterio Jake Gyllenhaal ha pubblicato uno speciale video di ringraziamento rivolto ai fan e ai suoi colleghi.

Nel filmato dedicato alla premiere del film che si è tenuta a Los Angeles, l'attore si è detto orgoglioso di aver recitato nei panni del villain Mysterio e ha ringraziato uno per uno tutti i membri del cast - dal protagonista Tom Holland a Samuel L. Jackson e Zendaya - il regista Jon Watts e i produttori Amy Pascal e Kevin Feige.

"Che weekend fantastico! E' una gioia far parte di questo incredibile cast e crew. E un grazie a tutti i fan" ha scritto l'autore nel post che potete trovare in calce alla notizia.

Al suo esordio in un cinecomic, Gyllenhaal veste i panni di un personaggio che come suggerisce il nome si presenta in modo piuttosto misterioso: Mysterio afferma infatti di provenire direttamente da un altro universo. Che la questione abbia qualcosa a che fare con gli eventi di Avengers: Endgame?

Spider-Man: Far From Home è considerato il capitolo finale dell'intera Infinity Saga targata Marvel Studios e ha il compito di introdurre i fan all'attesissima fase 4 del MCU, i cui film saranno probabilmente presentati all'imminente San Diego Comic-Con e al D23 EXPO di agosto.

Qui potete trovare la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.