Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal indossa il costume di Mysterio in un video

In occasione dell'uscita nelle sale americane di Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal ha postato sul suo profilo Instagram un video mentre indossa il costume di Mysterio, personaggio che farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nella pellicola.

Nella didascalia inserita a corredo del breve filmato possiamo leggere: "Con indosso il costume. Pronti per volare. Spider-Man: Far From Home è da ora nelle sale!". Gyllenhaal è ultimamente sempre più attivo sul profilo dei social network, non dimentichiamo il suo ironico video nei panni di un malinconico Mysterio dopo la prima del film postato sempre sui suoi account. Così come le varie riprese effettuate nel corso degli incontri stampa e delle proiezioni in compagnia di Tom Holland.

Durante i suoi primi due giorni di programmazione nelle sale statunitensi, lo ricordiamo, Spider-Man: Far From Home ha incassato un totale di $65,3 milioni. A livello internazionale invece, grazie ad un'apertura anticipata in Cina, Hong Kong e Giappone, il film è già a quota $150, il che porta ad un totale complessivo da $215,3 milioni. Con 4.634 teatri, Far From Home è la più ampia release di sempre per il mese di luglio, e la seconda più ampia mai realizzata dopo Avengers: Endgame (che ha aperto in 4.662 cinema). Ieri, il nuovo capitolo del MCU ha registrato più del 60% delle prevendite rispetto al martedì su Fandango.

Grazie anche all'assenza di Robert Downey Jr., tra l'altro, paradossalmente Far From Home è stato perfino più economico del precedente Spider-Man: Homecoming con un costo di produzione compreso tra $160 - $165 milioni (il primo film è costato $175 milioni).

La pellicola di Jon Watts, oltre alle altre rivelazioni, spiegherà anche come tutte le persone scomparse in seguito allo schiocco di Thanos sono tornate in vita dopo il ripristino della realtà visto in Avengers: Endgame.

Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale italiane in leggero ritardo rispetto agli Stati Uniti, in quanto uscirà il 10 luglio prossimo.