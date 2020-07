Spider-Man: Far From Home, Iron Man Illusion sarà presto in vendita

Una delle scene più drammatiche e intense di Spider-Man: Far From Home è la sequenza dell'illusione di Mysterio che mette Peter Parker di nuovo faccia a faccia con Iron Man. Il supercattivo usa la sua tecnologia olografica per distruggere il giovane supereroe sia fisicamente che emotivamente, mettendolo di fronte al suo forte senso di colpa.

L'immagine di un Tony Stark in versione zombie, perseguita Peter che si rammarica profondamente per non essere riuscito a salvare il proprio mentore. Proprio traendo spunto da questo stralcio del film, Hot Toys ha realizzato un'action figure di Iron Man nella versione dell'illusione di Mysterio.

Il modellino è pieno zeppo di dettagli inquietanti con particolari effetti, graffi e ruggine. L'armatura corrosa di colore rosso metallizzato, oro e argento è sapientemente verniciata, una testa con casco gravemente danneggiata rivela un teschio all'interno e vari fili scoperti. La figura conterrà anche effetti LED per il reattore. e altre luci LED si troveranno sulla base per mostrare la pietra tombale su cui c'è scritto "Anthony Howard Stark".

La figura è altamente dettagliata e realizzata in scala 1/6, mostra un alto disfacimento della componente organica e tecnologica come mostrato dalla scena originale del film. La figura è altamente articolata, consentendo molte opzioni per le pose dinamiche.

É possibile preordinare l'action figure di Iron Man in questa versione sul sito ufficiale di Hot Toys. Vi ricordiamo inoltre che dopo il rinvio del nuovo film di Venom anche il franchise di Spider-Man subirà nuovi ritardi. Spider-Man 3 è stato ufficialmente spostato da luglio a novembre 2021.