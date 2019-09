Spider-Man: Far From Home, le ipotesi di un fan sul destino di Mysterio

Un fan di Spider-Man: Far From Home ha sviluppato un'ipotesi che riguarda il destino di Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, e debutto ufficiale per l'attore nel Marvel Cinematic Universe. Il film di Jon Watts mostra un finale piuttosto chiaro, riguardo le sorti di Mysterio ma ora un appassionato ha pensato a qualcosa di diverso.

Secondo il fan nel video di Mysterio prodotto dal suo team di effetti speciali ci sarebbe la prova che il maestro dell'illusione sia in realtà sopravvissuto alla morte nella battaglia finale contro Spider-Man.

Il video inviato a Jonah Jameson (J.K. Simmons) che si vede in chiusura del film e che svela l'identità di Peter Parker (Tom Holland), vede Mysterio affermare che Spidey ha compiuto azioni terroristiche e lo incolpa per la sua morte.



Su Reddit l'utente afferma:"Non sono sicuro che tutto questo sia stato già discusso in precedenza ma il team di Mysterio ha espressamente mostrato il costume nel video. Inoltre Mysterio non avrebbe mai avuto tempo di registrare un video per rivelare l'identità di Peter, avrebbe dovuto farlo dopo aver simulato la sua morte!".

La produttrice Amy Pascal ha affermato di non sapere nulla mentre Jon Watts ha ricordato:"Si tratta di Mysterio, quindi chi lo sa? Sembrava decisamente morto".

Il produttore Eric Carroll non aveva escluso l'ipotesi di rivedere Mysterio in futuro, affermando di avere l'intenzione di ricreare un rapporto simile a quello tra Doctor Strange e Karl Mondo.

Secondo Tom Holland rappresentare Mysterio è stato un grosso rischio; Spider-Man nel frattempo, dopo l'accordo Sony-Marvel, potrebbe far parte di un universo condiviso.