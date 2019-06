Con Spider-Man: Far From Home, la Infinity Saga arriverà ad una durata di ... 3000 minuti!

La durata ufficiale di Spider-Man: Far From Home, secondo alcuni utenti della rete, potrebbe convalidare in tutto e per tutto una popolare teoria che nelle ultime settimane ha preso a circondare l'attesa per il film Marvel Studios.

Per spiegarla, però, occorre una premessa e qualche rudimento di matematica.

Come di certo saprete ormai, uno dei momenti più commoventi di Avengers: Endgame è la frase di Tony Stark: "Ti amo 3000." Si tratta di un gioco padre-figlia che Iron Man fa con Morgan nel corso del film, diventata sia un vero tormentone per i fan del MCU, sia uno slogan col quale i Marvel Studios stanno promuovendo il film.

La frase, a quanto pare nata da una battuta che Robert Downey Jr. fa nella vita reale con i suoi figli, potrebbe comunque assumere futura rilevanza in termini di montaggio, dato che i 129 minuti di durata di Far From Home, sommati alla run-time odierna della Infinity Saga - incluso Endgame - porterebbe ad un totale di 3000 minuti.

Kevin Feige ha confermato che Far From Home terminerà la Infinity Saga, quindi che il minutaggio totale della maxi-saga di questi primi undici anni di MCU coincida con la frase-slogan "Ti amo 3000" potrebbe non trattarsi di una semplice coincidenza, quanto piuttosto di un simpatico easter-egg.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Spider-Man: Far From Home, lo ricordiamo, arriverà in sala dal 10 luglio.