Spider-Man: Far From Home incassa più di Toy Story 4, Stuber e Crawl messi insieme

Il secondo weekend di Spider-Man: Far From Home nel mercato nordamericano si attesterà, secondo gli analisti, oltre i $45 milioni di dollari incassati, un incasso superiore a quelli di Toy Story 4, Crawl e Stuber messi insieme.

Se le previsioni per sabato e domenica saranno rispettate, il film di Jon Watts arriverà nella terza settimana di programmazione con $275 milioni di dollari di incassi domestici, raccolti negli USA in nei 13 giorni di programmazione da 4.634 sale.

La ventitreesima uscita del Marvel Cinematic Universe dovrebbe superare i $44 milioni di dollari incassati nel 2017 da Spider-Man: Homecoming nel suo secondo week-end. A livello internazionale, l'opera ha anche generato $392 milioni portando il proprio totale a $635 milioni.

Per quanto riguarda Toy Story 4, giunto al suo quarto weekend, chiuderà intorno ai $21 milioni, che bastano per fargli raggiungere il secondo posto della classifica. Il calo è solo del 37%, e dopo 24 giorni di programmazione l'opera Pixar ha raggiunto già i $347 milioni di dollari: è la terza miglior performance del 2019 dietro Captain Marvel e Avengers: Endgame.

Terzo Crawl, nuova uscita Paramount che apre con $11 milioni, mentre alla quarta posizione troviamo Stuber con $8 milioni, film con Dave Bautista prodotto da 20th Century Fox e distribuito dalla Disney.

