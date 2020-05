Spider-Man: Far From Home, Hydro-Man rappresenta un grosso errore di sceneggiatura?

Uno degli elementi più suggestivi dell'ultimo Spider-Man: Far From Home sono certamente le illusioni generate dalla tecnologie in possesso di Mysterio con la sequenza di Hydroman tra le più spettacolari della pellicola diretta da Jon Watts; tuttavia proprio la sequenza in questione potrebbe nascondere un evidente errore di scrittura...

Quentin Beck, ovvero Mysterio, dapprima si presenta come un eroe proveniente da un diverso universo, proponendo per la prima volta nell'MCU il concetto di Multiverso che però poi si rivelerà essere un sotterfugio per entrare in possesso della tecnologia di Tony Stark per ottenere quindi la sua vendetta ingraziandosi le simpatie di Peter Parker. Beck era infatti un ex-dipendente delle Stark Industries, la cui idea basata sulle illusioni olografiche venne sfruttata da lui e il suo team (sempre ex-dipendenti di Stark) per generare le illusioni poi chiamati Elementali.

Queste illusioni e le conseguenze delle loro azioni, tuttavia, avrebbero creato un buco nella sceneggiatura all'inteno della pellicola. Come detto, Mysterio ha convinto la popolazione che questi Elementali stessero generando il caos sulla Terra e che lui fosse il solo a poterli sconfiggere. Questi infatti avrebbero causato diversi danni negli angoli più lontani del pianeta, ma una volta svelato l'inganno, ovvero che si tratta di illusioni olografiche proiettate da droni sofisticatissimi tutti i danni causati da queste illusioni non hanno propriamente senso. Hydro-Man ad esempio ha generato dei moti nelle acque di Venezia, mentre Molted Man ha distrutto una fiera con il fuoco e questo semplicemente non sarebbe possibile con degli ologrammi.

Sembra poi improbabile che queste sequenze trovino una spiegazione nel prossimo capitolo di Spider-Man. Nel frattempo vi rimandiamo ai primi concept di Hydro-Man e alla teoria che dimostrerebbe come Mysterio sia ancora vivo al termine della pellicola.