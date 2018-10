Spider-Man: Far From Home: guardiamo da vicino la stealth suit!

Un'occhiata ravvicinata alla stealth suit di Spider-Man: Far From Home potrebbe rivelare addirittura degli spoiler di Avengers 4, vediamo perché.

Una nuova foto di Spider-Man: Far From Home offre uno sguardo dettagliato al nuovo costume nero del lanciaragnatele di Tom Holland ed è molto diverso da quello che ci si poteva aspettare. Come abbiamo accennato, potrebbe addirittura anticipare alcuni spoiler futuri che riguardano una pellicola attesissima del Marvel Cinematic Universe, Avengers 4.

Innanzitutto Spidey indossa degli occhiali che sembrano essere un omaggio a Spider-Man Noir, mentre il resto del costume è un abito molto tattico pesantemente corazzato su varie parti del suo corpo. Non solo: c'è anche il logo dello S.H.I.E.L.D. nella tuta!

Questro potrebbe confermare che in Avengers 4, dopo l'attacco di Thanos, lo S.H.I.E.L.D. potrebbe essere ufficialmente riformato e dunque potremmo vedere Peter Parker interagire consistentemente con Nick Fury e Maria Hill nel sequel di Spider-Man: Homecoming. Di possibili spiegazioni potremmo darne mille, per adesso voi date pure uno sguardo in galleria e diteci cosa pensate di queste foto nei commenti.

Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale cinematografiche a partire da luglio 2019, dando fi fatto inizio alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. "Ambientato principalmente in Europa - ecco perché il “far from home” del titolo - principalmente a Londra, il sequel vedrà Peter Parker esplorare le conseguenze del disastro mondiale in seguito a Avengers: Infinity War e Avengers 4."