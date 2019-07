Spider-Man: Far From Home e quel grosso collegamento con Captain Marvel

Dopo aver svelato che un cameo di Donald Glover è stato per poco inserito, gli sceneggiatori di Spider-Man: Far From Home hanno discusso di un importante collegamento con il film di Captain Marvel.

Se avete visto la pellicola (dunque non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa), saprete che nella scena alla fine dei titoli di coda viene svelato che Nick Fury e Maria Hill non sono altro che Talos, il personaggio interpretato da Ben Mendelsohn in Captain Marvel, e sua moglie (dunque due Skrulls) e che il vero Fury si trova in una base Skrulls nello spazio.

Una sorpresa che potrebbe avere grosse ramificazioni nel futuro del Marvel Cinematic Universe ed una cosa - l'inclusione degli stessi Skrulls - che gli sceneggiatori Erik Sommers e Chris McKenna hanno provato ad includere sin da subito anche nella trama principale: "E' divertente perché c'era una versione iniziale della storia di Mysterio che coinvolgeva proprio gli Skrulls, ma abbiamo deciso di eliminarla quando abbiamo deciso di procedere con quest'altra storia che vedete nella pellicola. Ma, parlando con Jon Watts, abbiamo capito che volevamo sorprendere il pubblico un'ultima volta, inserendo gli Skrulls alla fine".

Nonostante ciò, gli sceneggiatori non sanno a cosa tutto ciò porterà in futuro: "Non lo sappiamo, sarebbe fico avere qualcosa tipo Secret Invasion, ci piacerebbe vederlo ma non sappiamo veramente cosa abbiano in mente. Siamo appena entrati in Marvel, non sappiamo cosa vogliono fare".