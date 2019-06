Le grandi responsabilità di Peter nel nuovo spot italiano di Spider-Man: Far From Home

Sony Pictures ha diffuso in rete un nuovo spot italiano di Spider-Man: Far From Home, secondo capitolo dell'arrampicamuri targato Marvel Studios ambientato dopo le vicende di Avenger: Endgame. Potete trovare il video all'interno della notizia.

Vi sconsigliamo di proseguire la lettura se non avete ancora visto Avengers: Endgame.

Nello spot, intitolato "Sacrificio", Nick Fury e Happy Hogan ricordano al giovane Peter la sua responsabilità da Avenger di rendere giustizia al gesto estremo di Tony Stark, che sul finale dell'ultimo film dei Vendicatori ha sacrificato la sua stessa vita per sconfiggere Thanos. La tematica del superamento del lutto è stata affrontata fin dal primo trailer spoiler di Spider-Man: Far Frome Home: a quanto pare l'addio di Tony ha lasciato un segno profondo nei confronti di tutto il Marvel Cinematic Universe.

Grandi responsabilità sono state affidate anche all'intero film di Jon Watts, visto che avrà l'arduo compito di chiudere definitivamente la fase 3 del MCU e, probabilmente, anticipare qualche scenario dell'attesa fase 4 - i prossimi film dei Marvel Studios saranno presentati tra l'imminente San Diego Comic-Con e il D23 Expo 2019 di agosto.

In attesa di vedere il film in Italia, dove il suo debutto è atteso per il 10 luglio, la premiere di Spider-Man: Far From Home è fissata al prossimo 26 giugno a Los Angeles. Nel frattempo vi cogliamo di leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.