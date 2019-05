Spider-Man: Far From Home, i giocattoli svelano il plot twist del film?

In questi giorni abbiamo visto nuovi spot e trailer da Spider-Man: Far From Home ma, nessuno di questi, ha svelato il potenziale (ripetiamo: potenziale) plot twist del film agli occhi del pubblico non lettore di fumetti.

Come sanno tutti quelli che hanno aperto in vita loro un fumetto - o, comunque, hanno una conoscenza base dell'Uomo Ragno - il personaggio di Mysterio, che nel nuovo film avrà il volto di Jake Gyllenhaal, è un villain ben noto del supereroe. Eppure nei trailer viene presentato come un fedele alleato, quasi una sorta di nuovo 'mentore' per Peter Parker che lo aiuterà ad affrontare dei nuovi temibili nemici Elementali che provengono, a quanto pare, da una dimensione alternativa nata dopo lo schiocco di dita in Avengers: Endgame.

Ma se Jon Watts vorrà restare fedele alla controparte cartacea, entro la fine del film, Mysterio svelerà la sua vera natura di villain e combatterà Spider-Man. Questo plot twist inedito per il pubblico generalista potrebbe, però, esser già stato svelato dalla linea di giocattoli ispirata al cinefumetto dei Marvel Studios.

Dietro la confenzione dedicata al villain, infatti, leggiamo: "Mysterio è un maestro delle illusioni ed un nemico giurato di Spider-Man". Insomma, sembra proprio che questa linea giocattoli non solo abbia svelato la vera natura del personaggio ma anche che i nemici potrebbero essere creati proprio da sue illusioni! Cosa ne pensate?





Spider-Man: Far From Home che, secondo Fandango è il film più atteso dell'estate, arriverà nei cinema a luglio.