Spider-Man: Far From Home, i fratelli Russo avvistati sul set!

A quanto pare i registi Anthony e Joe Russo hanno fatto una capatina a New York nelle location delle riprese, da poco concluse, di Spider-Man: Far From Home.

A rivelarlo è un nuovo video diffuso in rete da un utente: i fratelli Russo sarebbero scesi dalla loro auto per dirigersi presso la scuola che comparirà nel sequel Marvel su Spider-Man a New York. Probabilmente i due registi potrebbero essere arrivati per dare una mano alla crew del film per realizzare al meglio il look dell’Universo Cinematografico Marvel post-Avengers 4, essendo in pratica tra i pochi a conoscere gli esiti e gli effetti del film su tutto l’universo cinematografico. Ricordiamo che Spider-Man: Far From Home è ambientato dopo gli eventi di Avengers 4.

Jon Watts, già regista di Spider-Man: Homecoming, tornerà a dirigere anche questo sequel. Le versione dell'Uomo Ragno ha fatto il suo debutto nel MCU nel 2016 in Captain America: Civil War e, di recente, è apparsa anche nell'acclamato Avengers: Infinity War dei fratelli Russo. Michael Giacchino, autore delle musiche di Homecoming, tornerà per curare la colonna sonora del sequel.

Faranno parte del cast del film anche Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove e probabilmente anche Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio; torneranno dal precedente episodio anche Michael Mando e Michael Keaton. Tra le new entry Numan Acar e Remy Hii. Avranno un ruolo nella pellicola anche il Nick Fury di Samuel L. Jackson e la Maria Hill di Cobie Smulders.

Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale americane a luglio 2019 distribuito da Sony Pictures, non ci resta che attendere il primo trailer ufficiale del film.