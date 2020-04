Spider-Man: Far From Home è il film più redditizio del 2019 della Sony, e la Disney gode

Chi spera che l'accordo fra Disney e Sony Pictures sui diritti di sfruttamento di Spider-Man duri ancora molto a lungo oggi riceverà una gradita sorpresa, dato che un nuovo rapporto ufficiale ha eletto Far From Home come il film più redditizio della major per il 2019.

Il secondo capitolo stand-alone della saga con protagonista Tom Holland è diventato, come noto, il film di maggior successo nella storia della major con $1,13 miliardi di dollari incassati a livello mondiale (cifra che ha superato il precedente record di $1,1 miliardi di Skyfall), ma Deadline ha rivelato in una nuova analisi che il sequel di Jon Watts ha guadagnato un utile netto di $ 339 milioni per lo studio, con $787 milioni di entrate complessive globali contro i $448 milioni di costi tra produzione, marketing, distribuzione e altro ancora.

Il risultato è a dir poco straordinario, considerato che il precedente film della saga, ovvero Spider-Man: Homecoming, aveva portato all'azienda "solo" $200,1 milioni di dollari di profitto; inoltre, per citare Deadline, "Far From Home è stato anche il responsabile per un aumento del 73% nei profitti di Sony per il Q2 2019, periodo di luglio-settembre, cosa che ha portato ad un incremento per il terzo Q2 consecutivo".

Sia prima che dopo l'uscita del sequel prodotto dai Marvel Studios, Disney e Sony Pictures si sono scontrati sul futuro del supereroe: c'è da credere che questi risultati abbiano avuto un ruolo molto significativo nel trattato di pace fra le due compagnie, e alla decisione della Sony di continuare ad affidare la produzione dei film dell'Uomo Ragno a Kevin Feige e soci. Ricordiamo che, in base al nuovo accordo, la Disney cofinanzierà i futuri film di Spider-Man con una partecipazione del 25% in cambio del 25% degli utili: il precedente accordo li aveva visti ottenere solo il 5% del primo giorno di incasso lordo per Homecoming e Far From Home).

