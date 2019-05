Spider-Man: Far From Home è il film più atteso dell'estate, lo rivela Fandango

Dopo la pubblicazione dei nuovi fantastici poster ufficiali di Spider-Man: Far From Home, un rapporto di Fandango conferma che il nuovo film dei Marvel Studios diretto dall'acclamato Jon Watts è l'appuntamento cinematografico più atteso dell'estate 2019.

L'indagine è stata condotta su oltre 2000 clienti del celebre sito di prevendite, e il film del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson ha superato una competizione serratissima che include Godzilla: King of the Monsters, Il Re Leone, Toy Story 4 e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Naturalmente l'elenco non garantisce un sistematico futuro successo commerciale dei film rientrati nella top 10, e per il momento è ancora molto difficile fare previsioni: sulla scia del trionfo al box office di Avengers: Endgame, comunque, gli analisti prevedono un ottimo debutto al botteghino domestico e internazionale.

Qui sotto potete scoprire la top 10 dei film più attesi dell'estate 2019, che usciranno nelle prossime settimane:

Spider-Man: Far From Home Rocketman Godzilla: King Of The Monsters Dark Phoenix The Lion King Toy Story 4 Men In Black International Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Aladdin The Secret Life Of Pets 2

Cosa ne pensate? Quali sono i vostri film più attesi? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nuovo spot di Spider-Man: Far From Home. Il film arriva in Italia dal prossimo 10 luglio.