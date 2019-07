Spider-Man: Far From Home, un fan ha realizzato una maschera funzionante dell'Uomo Ragno!

Oggi esce in Italia Spider-Man: Far From Home, l'atteso nuovo capitolo dell'arrampicamuri interpretato da Tom Holland che avrà il compito di chiudere in bellezza la fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Nel maggio dello scorso anno un appassionato delle gesta dell'Uomo Ragno ha voluto ricreare una versione funzionante della maschera indossata da Peter nei film del MCU - visto il periodo potrebbe aver preso come riferimento Avengers: Infinity War - e se già i primi risultati erano promettenti, aspettate di vedere il lavoro finito.

A pochi giorni dalla release americana del film, infatti, l'utente Twitter Cavin Creations ha pubblicato un video per mostrare la versione definitiva della maschera di Spider-Man: come potete vedere in calce alla notizia, il ragazzo ha dotato la maschera di sensori che permettono di riprodurre naturalmente i movimenti delle lenti oculari senza l'utilizzo di tasti esterni. Un lavoro piuttosto notevole, non trovate?

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far From Home porterà il giovane Peter in giro per l'Europa grazie ad una gita scolastica che, chiaramente, si rivelerà tutt'altro che una vacanza per l'arrampicamuri. Nick Fury introdurrà infatti il ragazzo a Mysterio, uno strano in individuo che dice di provenire da un altro universo.

Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.