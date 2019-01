Spider-Man: Far From Home, nel film ci sarà anche il Baxter Building?

Nella giornata di ieri i Marvel Studios hanno pubblicato ben due trailer ufficiali di Spider-Man: Far From Home, nuovo film del Marvel Cinematic Univers e sequel di Spider-Man: Homecoming.

Come sappiamo, il film sarà ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il che ha spinto tantissimi fan della saga a studiare meticolosamente i due filmati promozionali alla ricerca di ogni minimo indizio per relativo al film di Anthony e Joe Russo.

Vi abbiamo già parlato del particolare cameo di Zio Ben, ma pare che l'attenzione dei "predatori dell'easter egg perduto" sia stata polarizzata da un dettaglio molto più vistoso, vale a dire il palazzo in costruzione che si nota alle spalle di Spider-Man nei primi minuti del video: intorno all'edificio i fan hanno eretto alcune curiose teorie che vale la pena considerare.

Molti ritengono che si tratti della ex Avengers Tower, di proprietà di Tony Stark (Robert Downey Jr.): come saprete già, infatti, in Spider-Man: Homecoming Tony vendeva il suo palazzo ad un compratore sconosciuto, e a quanto pare i lavori procedono a spron battuto. Poi c'è stato Avengers: Infinity War e in molti si sono dimenticati di questo dettaglio, ma ora che il trailer di Far From Home lo ha riportato all'attenzione dei fan, tutti si stanno chiedendo chi sta ristrutturando quel palazzo e soprattutto chi ci andrà a vivere.

Alcuni fan sostengono che l'edificio ospiterà la sede newyorkese della OsCorp, industria di proprietà dell'arcinemico di Spider-Man, Norman Osborn. Altri, invece, pensano addirittura che il palazzo è in ristrutturazione per essere trasformato nell Baxter Building, celebre quartier generale/casa dei Fantastici Quattro, che come sappiamo arriveranno nel Marvel Cinematic Universe dopo che l'accordo Disney-Fox sarà ufficialmente concluso.

Infine, altri spettatori hanno nominato la Alchemax, mentre altri ancora sono convinti che il palazzo è stato (o sarà) semplicemente distrutto in Avengers: Endgame, e adesso è in procinto di essere ricostruito.

In ogni caso, si sta facendo un gran parlare di quell'edificio nel mondo dei social. Qual è la vostra teoria a tal proposito? Fatecelo sapere nei commenti!

Qui sotto vi lasciamo alla sinossi ufficiale di Spider-Man: Far From Home:

"Peter Parker è pronto a tornare in azione in Spider-Man: Far From Home, il prossimo capitolo della saga inaugurata da Spider-Man: Homecoming! Il nostro amichevole supereroe di quartiere decide di unirsi ai migliori amici Ned, MJ e al resto della gang per una rilassante vacanza in Europa. Nonostante ciò, i piani di Peter di lasciarsi la realtà supereroistica alle spalle verranno presto messi a repentaglio, nel momento in cui egli si ritroverà suo malgrado a collaborare con Nick Fury, per svelare il mistero che si cela dietro agli attacchi di svariate creature elementali, nonché causa di un'incontenibile distruzione attraverso l'intero continente!"

Il film, ancora una volta diretto dall'acclamato regista Jon Watts, vedrà il ritorno del giovane Tom Holland nei panni del protagonista. A lui si uniscono anche le star Zendaya, Marisa Tomei, Michael Keaton, Michael Mando e Jon Favreau, mentre dal Marvel Cinematic Universe torneranno Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Cobie Smulders in quelli dell'agente speciale Maria Hill. Tra gli altri interpreti anche Jacob Batalon, Tony Revolori, Hemky Madera, J.B. Smoove, Oli Hill, Angourie Rice, Remy Hii e Numan Acar.

Prodotto dai Marvel Studios, Spider-Man: Far From Home arriverà nei cinema italiani dal prossimo 5 luglio.