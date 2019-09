Spider-Man: Far From Home, negli extra del dvd la realizzazione del costume di Mysterio

Sony includerà una clip inedita nei contenuti extra della versione dvd di Spider-Man: Far From Home. Nel video i fan potranno dare uno sguardo dietro le quinte del film, osservando la spiegazione del processo di realizzazione del costume di Mysterio, interpretato nel film da Jake Gyllenhaal.

Come svela nel video il costume designer Michael Mooney, il costume non doveva inizialmente essere realmente indossato dall'attore. La tuta è stata creata come punto di riferimento per gli effetti visivi.

"Quando abbiamo iniziato a costruire il costume ci è stato detto che non sarebbe servito all'attore ma che lo stavamo realizzando per gli effetti visivi. Andando avanti la prossima cosa che ci è stata detta è che Jake Gyllenhaal l'avrebbe indossato sul set".



Il reparto costumi ha dovuto faticare per adattare il costume di Mysterio ad un uso dal vivo. Gli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers erano impegnati a dar vita al classico costume:"Mysterio è un cattivo iconico e abbiamo discusso di tanti cattivi ma poi siamo sempre tornati su Mysterio. Sembrava davvero la scelta più logica ma la sfida era come aggiornare Mysterio dal materiale sorgente, ovvero i fumetti, a qualcuno che avremmo visto nell'MCU".

Spider-Man: Far From Home sarà disponibile sul mercato americano home-video dal prossimo 1° ottobre.

La versione Blu-Ray avrà l'action figure di Night Monkey mentre negli extra potrebbe essere inclusa anche qualche video acrobatico di Tom Holland.