Spider-Man: Far From Home, ecco l'esilarante sito ufficiale del Daily Bugle!

Dopo il cortometraggio "Peter's To-Do List" è arrivato in rete un altro sguardo extra a Spider-Man: Far From Home tramite il nuovo sito ufficiale dedicato al Daily Bugle.

Attenzione, seguono spoiler.

Dopo essere apparso a sorpresa nella scena post-credit di Far From Home, il J Jonah James di J.K. Simmons torna a mostrarsi in questo video pubblicato su thedailybugle.net, sito lanciato da Sony dove sono disponibili anche diversi articoli tra cui "Night Monkey: eroe straniero o un'altra minaccia mascherata", "Spider-Man spara il primo colpo in una guerra tra bande" e ancora "Fallito il raid nell'Area 51".

"La guerra alle fake news ha un nuovo eroe: J Jonah Jameson e il The Daily Bugle.net" si legge nella descrizione del filmato, che potete trovare anche in calce alla notizia.. "Dove le maree di notizie reali si infrangono sulla rivela della pericolosa verità, il Daily Bugle ci sarà. Leggete le storie che i superpoteri forti non vogliono farvi sapere! Restate informati! Siate dei veri eroi! Ascoltate... il Bugle."

Sul sito è anche presente una sezione dedicata alle testimonianze dei lettori dove possiamo leggere commenti come: "Mia moglie è scomparsa nel Blip. Abbiamo avuto un funerale. Ho pianto molto. Ma, storia divertente, era semplicemente scappata con un altro. Eh già. Una storia davvero divertente. No, va bene, sto piangendo dalle risate."

J. Jonah Jameson avrà molto probabilmente un ruolo piuttosto importante nel terzo capitolo con lo Spider-Man di Tom Holland, vista lo smascheramento visto sul finale del film. Che ve ne pare di questa trovata? Fatecelo sapere nei commenti, Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Far From Home.