Spider-Man: Far From Home, ecco la sinossi ufficiale del film!

La rete è in fibrillazione per l'uscita del primissimo trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home, che segna il ritorno del giovane Tom Holland nei panni del celebre supereroe dei Marvel Comics. Ora, grazie alla sinossi ufficiale, scopriamo qualche dettaglio in più sulla prossima avventura ragnesca dell'Arrampicamuri. La trovate dopo il salto!

"Peter Parker è pronto a tornare in azione in Spider-Man: Far From Home, il prossimo capitolo della saga inaugurata da Spider-Man: Homecoming! Il nostro amichevole supereroe di quartiere decide di unirsi ai migliori amici Ned, MJ e al resto della gang per una rilassante vacanza in Europa. Nonostante ciò, i piani di Peter di lasciarsi la realtà supereroistica alle spalle verranno presto messi a repentaglio, nel momento in cui egli si ritroverà suo malgrado a collaborare con Nick Fury, per svelare il mistero che si cela dietro agli attacchi di svariate creature elementali, nonché causa di un'incontenibile distruzione attraverso l'intero continente!"

La sinossi è arrivata assieme ai primi trailer e poster dal film, che vi abbiamo prontamente riportato in una precedente news.

Come dimostrato dal trailer, sembra proprio che il buon Peter Parker avrà a che fare con creature insolite, ultrapotenziate ed estremamente misteriose! E a proposito di "mistero", oggi pomeriggio abbiamo avuto modo di dare la primissima occhiata a Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, nonché esaltante nuovo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Nel trailer, il personaggio si palesa quale possibile alleato del Tessiragnatele, disposto ad affrontare in prima persona gli attacchi del temibile Hydro-Man a Venezia.

I fan, però, conoscono bene le sue origini e, trattandosi di un villain classico dei Marvel Comics, sono pronti a scommettere che egli stesso possa essere l'artefice di un curioso depistaggio, proprio ai danni del mitico Spidey. Per scoprirlo, non ci resta che attendere l'arrivo di ulteriori trailer e spot televisivi, a partire dai prossimi mesi.

Diretto nuovamente da Jon Watts, il film vanterà buona parte del cast del precedente film, oltre a gradite aggiunte al vasto Marvel Cinematic Universe: Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei e Samuel L. Jackson. L'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il prossimo 5 luglio.