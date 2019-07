Spider-Man: Far From Home e quell'easter egg 'nascosto'

Mentre Spider-Man: Far From Home è già a quota 800 milioni ed un miliardo non sembra più impossibile, oggi vi riportiamo un interessante easter egg scovato da alcuni fan.

Ad una prima visione, naturalmente, ciò che leggerete (e che è decisamente spoiler) non vi balzerà all'occhio. Ma alcuni fan hanno davvero scovato un incredibile easter egg nascosto di Spider-Man: Far From Home partendo da alcune foto postate su Instagram dallo stesso Jake Gyllenhaal, interprete di Mysterio, in cui affermava: "Il mio look preferito in Spider-Man: Far From Home. Guardate bene".

Cappellino blu, maglietta floreale... eppure Quentin Beck non è mai vestito cosi nel film. Scena tagliata? Assolutamente no!

Dei fan hanno notato che Quentin Beck veste così proprio in una scena del film... ma è veramente nascosto bene! Come fanno notare degli screenshot che trovate allegati qui sotto, vediamo Beck in alcuni fotogrammi a Venezia proprio dietro Peter Parker! La 'scena incriminata' è quando Peter si sofferma a guardare MJ con i piccioni a Venezia e poco prima del suo ingresso nel negozio a comprarle il famoso ciondolo.

A quanto pare, dunque, Beck in incognito stava già spiando da vicino Peter Parker sin da prima dell'avvento di "Hydro-Man"! E' un piccolo particolare interessante, dunque, che non fa altro che arricchire il piano di Beck.