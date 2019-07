In Spider-Man: Far From Home c'è un riferimento diretto ad Hydro-Man

Non si tratta propriamente di uno spoiler dato che è stato più volte specificato che in Spider-Man: Far From Home non sarebbe comparso Hydro-Man ma una sua rivisitazione nota come Elementale dell'Acqua, eppure i Marvel Studios hanno comunque reso omaggio al celebre villain in una particolare scena.

Naturalmente vi consigliamo di non proseguire nella lettura qualora voleste approcciarvi alla visione completamente all'asciutto (scusateci il gioco di parole) di rivelazioni.

Comunque, dopo il primo attacco dell'Elementale dell'Acqua a Venezia, Peter e i suoi amici si riuniscono in hotel e si collegano al telegiornale per cercare di capire cosa stia succedendo. Nello specifico Flash, aprendo il suo cellulare, inizia a cercare notizie online e leggendo da un sito di complottisti fa sapere a tutti: "Un marinaio di nome Morris Bench sarebbe stato esposto ad un generatore subacqueo sperimentale che lo ha dotato di energia idroelettrica".

Per gli appassionati dei fumetti Marvel il riferimento è piuttosto diretto: Bench era infatti il membro dell'equipaggio di una nave da carico che venne accidentalmente buttato fuori bordo da Spider-Man nelle pagine di The Amazing Spider-Man #212. Esposto a potenti energie rilasciate da un generatore sperimentale nascosto sotto la superficie dell'oceano, Bench fu mutato permanentemente e trasformato in Hydro-Man, essere capace di modificare il suo corpo in acqua.

In cerca di vendetta nei confronti di Spider-Man, Bench divenne uno dei suoi nemici ricorrenti di Peter Parker e nel corso della sua storia editoriale entrò a far parte di diversi gruppi di super criminali, inclusi i Sinister Six, i Frightful Four e i Masters of Evil.

Far From Home arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio.