In Spider-Man: Far from home c'è qualche piccolo cenno alla Fase 4 del MCU

Con Spider-Man far from home, ormai lo sappiamo, si chiude la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Dal prossimo film saramo già nella fase 4 e molti fan credono di aver scoperto nell’ultima avventura di Tom Holland qualche segnale di cosa potrebbe succedere in futuro.

In effetti, tra i tanti Easter Egg di cui il film è disseminato, qualche indizio sembra proprio esserci, e sono già iniziate le teorie al riguardo. Per esempio, la scena di apertura mostra gli esilaranti annunci del mattino al liceo di Peter Parker. Dopo aver reso omaggio agli Avengers caduti e parlato del “blip” (che è il nome che nel film si dà al ritorno di coloro che erano stati eliminati da Thanos), Betty Brant (Angourie Rice) dice: “E ora passiamo a una nuova fase della nostra vita”, dopo aver anche definito gli eventi di Endgame “una strada lunga e confusa”. Sicuramente questo non dice molto, ma altrettanto sicuro è il riferimento alla nuova fase che ci aspetta, e ai 22 lunghi film precedenti.

A detta del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, la prossima fase durerà almeno cinque anni. I film attesi durante questo periodo sono Black Widow, The Eternals, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Shang-Chi e Guardiani della Galassia Vol. 3. Al momento le date di uscita dei film non sono state ancora comunciate, ma è possibile che emerga qualche novità dal Comic-Con di San Diego questo mese. Come è già successo con Avengers: Endgame, in ogni caso, la Marvel starà ben attenta a non rivelare, almeno inizialmente, spoiler che possano nuocere a chi non ha ancora visto il nuovo Spider-Man.

Kevin Feige ha anche rivelato di aver pensato anni fa la scena iniziale di Spider-Man: Far from home. Nel futuro del MCU inoltre non è da escludere l’ingresso di zio Ben.