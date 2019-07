Spider-Man: Far From Home 'è l'esatto opposto di Homecoming' secondo gli sceneggiatori

L'uscita di Spider-Man: Homecoming è stata sicuramente circondata dall'attesa e dalla voglia di risposte generata dal precedente Avengers: Endgame, ma cosa dire invece del confronto con il primo film Marvel sull'Arrampicamuri?

E' quello che hanno cercato di affrontare i due sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers nel corso di una recente intervista in cui, dopo aver ampiamente discusso dell'impatto di Endgame su Far From Home, si sono concentrati poi sul rapporto di quest'ultimo film sul precedente Spider-Man: Homecoming.

"Far From Home è l'esatto inverso di Homecoming. Nel primo film, Peter vuole disperatamente diventare un Avenger, fare un passo avanti e provare a Tony il suo valore. Per tutta risposta in questo nuovo film risponde onorando la memoria di Tony in Endgame con una dimostrazione della propria perdita e mettendo in discussione completamente le proprie abilità adesso che non ha più quella figura paterna e quel mentore di prima. Quindi abbiamo cercato di scavare all'interno del personaggio più a fondo che potevamo. E penso che il bello di questi film, quelli su Spider-Man, è che Marvel e Sony penso abbiano trovato il perfetto bilanciamento su cosa voglia dire mostrare la vita di un teenager, la realtà della loro vita e le responsabilità dell'abitare in un universo Marvel come supereroe", ha dichiatato McKenna.

Sommers, quindi, ha concluso: "E' stato anche molto divertente, come sempre, andare alla ricerca di materiale attraverso i fumetti, e leggere di tutti quei problemi avuti da tantissime persone di talento e il godersi quella tensione che perseguita sempre Peter Parker, quell'ansia di cercare di essere un ragazzo normale, con appuntamenti galanti e tutto il resto, ma anche il suo scendere a patti con la sua più grande responsabilità, quella di essere Spider-Man".

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home, da domani nelle sale. La pellicola è già uscita nelle sale americane lo scorso 2 luglio. Il prossimo film dei Marvel Studios ad arrivare nelle sale sarà lo standalone su Vedova Nera nel 2020.